Case vacanza fantasma, le polizze per tutelarsi

Quest’anno, stando a quanto emerso dall’indagine commissionata da Facile.it a Emg Different, le case vacanze rappresentano l’oggetto di prenotazione estiva preferito da oltre 4,5 milioni di italiani.

Non tutti gli annunci presenti in rete sono però affidabili: onde evitare di imbattersi in una truffa e rovinarsi le ferie, meglio tutelarsi stipulando una polizza in grado di garantire all’assicurato, oltre alle normali coperture quali Rc danni a terzi e annullamento viaggio, il rimborso della caparra versata nel caso in cui l’abitazione affittata non esistesse o presentasse delle anomalie documentabili. Al fine di scongiurare spiacevoli sorprese, inoltre, è bene prestare attenzione a tutte le clausole (massimale, franchigie ed esclusioni) contrattuali. L. F.