eDreams, l'analisi dell'estate: ecco cosa cercano i turisti ad agosto

10:39

Da una parte le grandi isole del nostro Paese, dall’altra le città d’arte. Per il mese di agosto sono queste le due scelte rispettivamente degli italiani e degli ospiti internazionali che hanno deciso di venire in Italia per le proprie vacanze.

A evidenziarlo l’analisi di eDreams Odigeo che colloca Catania, Palermo e Olbia sul podio delle mete italiane preferite. In particolare Catania è la prima scelta per i viaggiatori provenienti dal Piemonte, mentre l’altra città siciliana in vetta, Palermo, è luogo di villeggiatura per chi sarà in partenza da Lazio, Lombardia e Marche. Olbia, invece, conquista soprattutto i viaggiatori che partiranno dal Veneto.



Il ritorno di Albania, Spagna e Malta

Restando nell’ambito del turismo interno, ma spostandoci sulle mete estere, colpisce il secondo posto di Tirana, in testa alle preferenze di prenotazione per chi parte da ben 7 regioni italiane: Emilia Romagna, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto. Buoni i piazzamenti anche di Barcellona, Ibiza e Malta.



Quasi la metà, il 46% degli italiani in vacanza ad agosto, viaggerà per un periodo dai 7 ai 13 giorni, il 18% si concederà un break di 5 o 6 giorni e l’ 11% farà una vacanza più lunga, dai 14 ai 20 giorni.



I principali mercati internazionali

Passando, invece, all’incoming, tra i visitatori provenienti dall’estero per agosto si rilevano principalmente francesi (22%), seguiti da tedeschi (18%) e infine spagnoli (18%). Un’affluenza, quella proveniente dall’Europa, che per tutta la stagione estiva ha privilegiato le città d’arte rispetto ad altri tipi di destinazione. Inoltre, 4 turisti stranieri su 10 si fermeranno in Italia nelle prossime settimane per un periodo dai 7 ai 13 giorni, mentre solo il 5% visiterà il Belpaese con una permanenza molto breve, di due giorni. Nella classifica delle città più visitate il primo posto resta saldamente nelle mani di Roma, seguita da Milano, Venezia e Napoli.