Sicurezza in viaggio, da BizAway la mappa dei livelli di rischio dei Paesi

12:11

BizAway investe sulla sicurezza in viaggio, soprattutto per quanto riguarda le trasferte lavorative, aggiornando il tool di Riskline di cui si serve sulla propria piattaforma. Un’implementazione che consente oggi di visualizzare in tempo reale tutti gli Stati con colori diversi in base al livello di rischio che presentano.

L'importanza della valutazione dei rischi

“Riscontriamo sempre più la necessità, da parte delle aziende, di realizzare delle affidabili valutazioni dei rischi per informare e preparare i propri dipendenti che viaggiano per lavoro - sostiene Flavio Del Bianco, cto e co-founder di BizAway -. Un dipendente in trasferta dev’essere consapevole degli scenari cui può andare incontro ed è dovere del datore di lavoro tutelarne la sicurezza sempre. Il tool di travel risk management parte proprio da questa esigenza e nasce con l’obiettivo di fornire parametri di valutazione sia nel momento della ricerca, sia a prenotazione avvenuta, in tempo reale”.



La valutazione del travel risk management in piattaforma misura i rischi su una scala da 1 a 5, secondo tre parametri: ‘General Risk’, che indica un rischio riferito a potenziali problemi durante il viaggio; ‘Security Risk’ per quanto riguarda un rischio riferito a problemi di tipo politico, terrorismo, guerra, corruzioni e naturali all’interno del Paese e ‘Covid Risk Level’, riferito alla situazione di contagi nel Paese scelto. I livelli di rischio sono identificati con uno specifico colore e per ogni Stato la piattaforma fornisce anche una descrizione dettagliata sulla situazione interna.



Nell’ottica di migliorare i servizi offerti ai viaggiatori BizAway ha inoltre recentemente implementato anche un’integrazione aggiuntiva riguardante il trasporto ferroviario, che va ad aggiungersi a quanto fatto con Trenitalia e Renfe. Da ora, perciò, sono presenti in piattaforma le ferrovie svizzere SBB/CFF/FFS, con la possibilità di operazioni di booking e post booking.