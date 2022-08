08:02

Spunta anche il fondo unico nazionale turismo tra le pieghe del decreto Aiuti bis. All'articolo 35 del testo si legge infatti che il fondo istituito con la legge del 30 dicembre 2021 viene incrementato di 10 milioni di euro l'anno per il 2022, il 2023 e il 2024.

La notizia viene riportata da un tweet di Fto, che riporta anche il testo originale del provvedimento.



Salvaguardia e sviluppo

Ma non basta: al secondo comma del medesimo articolo si precisa anche che il medesimo fondo viene incrementato di 17 milioni di euro per il 2023 e di 13 milioni per il 2024 per quanto riguarda la salvaguardia degli operatori ecomomici e la promozione di politiche di sviluppo.



Da ricordare che nel medesimo decreto è anche contenuta una norma che riguarda le Olimpiadi invenali 2026. Nella bozza si legge infatti: “Sono membri della Fondazione ‘Milano-Cortina 2026’ la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d’Ampezzo”.