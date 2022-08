09:49

Il Fisco non va in vacanza. Mentre si avvicina un autunno particolarmente impegnativo sul piano degli adempimenti per il turismo, anche nel mese di agosto i contribuenti dovranno fare i conti con alcune scadenze e un vero e proprio ‘Tax day’, nella giornata di lunedì 22.



In questa data slitteranno infatti gli adempimenti previsti tra il 1° e il 20 agosto.

Il Tax day

Nel terzo lunedì del mese si concentreranno perciò - si può vedere nello scadenziario dell’Agenzia delle Entrate - versamenti, comunicazioni e richieste. Tra questi, il versamento dei contributi, il Canone Rai, il versamento dell’imposta sostitutiva, la registrazione dei contratti di affitto e la liquidazione dell’Iva e il saldo Iva 2021.



Altre scadenze a fine mese

Altro giorno da segnare sul calendario è il 31 agosto. A fine mese sono programmati, infatti, oltre ai versamenti dei contributi e dell’imposta sostitutiva, le richieste di Cassa integrazione e le dichiarazioni mensili loss e liquidazione Iva.