Primarete: da settembre la nuova campagna di affiliazione ‘Conosciamoci’

10:27

Si chiamerà ‘Conosciamoci’ il nuovo programma di affiliazione di Primarete per il 2023 che prenderà il via da settembre. Principale novità il passaggio a una sola modalità di collaborazione con meno spese e più servizi.

“Si sta lavorando trasversalmente su tutte le aree business – commenta il presidente Ivano Zilio (nella foto) -; vista la nostra lunghissima esperienza nel fare network ci ha fatto comprendere che dopo questa pandemia saranno necessari nuovi concetti e approcci per seguire al meglio la trasformazione del mercato dei network”.



Le novità

Primarete punta a un nuovo modo di fare network più gruppo di acquisto, una nuova intranet più digitale, nuove piattaforme a disposizione delle adv come Flypoint, una piattaforma di biglietteria aerea tecnologicamente all’avanguardia.



Conclude Ivano Zilio: “Il ruolo del network e delle adv in questi due anni è cambiato molto e tutti i soggetti si trovano davanti a nuove sfide. In questo particolare scenario Primarete diventa una scelta affidabile: quanti sono i network che hanno 30 anni di storia con lo stesso amministratore? È chiaro che ci rivolgiamo a quelle adv che vogliono appartenere e sentirsi considerati e quando contattano la sede del network vogliono trovare risposte ed essere sempre più competitivi nei confronti dei propri clienti”.