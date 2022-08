15:01

C'è tempo fino al 22 agosto per aderire all'avviso pubblicato dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale riguardante 16 esperti di elevata qualificazione e comprovata esperienza nella gestione di progetti nel settore dei beni culturali, del turismo e dei viaggi delle radici. Ai selezionati sarà offerto un incarico di collaborazione per l'attuazione del progetto "Il turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19”.

Come riporta askanews.it per candidarsi è necessario registrarsi sul portale della Pubblica Amministrazione. I soggetti saranno indivuati entro il 31 ottobre prossimo.