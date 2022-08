Vacanze annullate a Ferragosto per centinaia di clienti, agenzia di Gallarate nella bufera

09:04

Vacanze saldate e poi sfumate all'ultimo momento. Per di più a Ferragosto, quando le possibilità di essere riprotetti sono pari a zero. È la disavventura vissuta da un centinaio di clienti di un'agenzia di viaggi con sede a Gallarate.

I clienti, racconta varesenews.it, si sono ritrovati a ridosso della partenza con le vacanze annullate e molti di questi si sono presentati negli uffici, presidiati poi dalle forze ordine per evitare che gli animi si surriscaldassero.



"Colpa di un fornitore che non ha rispettato gli impegni" è stata la difesa dell'agenzia, che ha assicurato che offrirà alternative o rimborsi. "Nella settimana di Ferragosto - ha spiegato al quotidiano online - è impossibile offrire un'alternativa. Dal 21 in avanti invece siamo in grado di offrire una serie di proposte". A. D. A.