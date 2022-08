Enna, l'agenzia non paga la compagnia di crociere: in 35 restano a terra

08:35

Ancora una caso di vacanza non saldata dall'intermediario. A Enna 35 aspiranti vacanzieri che sarebbero dovuti imbarcarsi per una crociera sono rimasti a terra: l'agenzia di viaggi infatti aveva incassato le somme dai clienti ma non le aveva mai versate alla compagnia, nonostante il saldo risalisse a mesi prima.

Come riporta corriere.it si parla di circa 11mila euro a fronte di 20mila complessivi. I clienti si sono dati appuntamento davanti all'agenzia di viaggi, ma per il momento non sarebbero ancora arrivare risposte. I viaggiatori mai partiti avrebbero annuciato di essersi rivolti a un legale.