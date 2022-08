08:04

La data fatidica delle elezioni si avvicina sempre di più e prendono forma le compagini elettorali che si presenteranno all'appuntamento del 25 settembre. E tra i candidati spunta anche un nome decisamente noto per il mondo del turismo italiano: quello di Massimo Garavaglia (nella foto).

Come riporta lastampa.it l'attuale ministro del Turismo correrà nelle fila della Lega in Piemonte, ma non in un collegio uninominale.



Il destino del Ministero

La vicenda politica di Garavaglia dunque potrebbe proseguire anche nella prossima legislatura, anche se ancora non si parla di incarichi ministeriali. Il partito in questione del resto conta anche un altro ex ministro del turismo., ovvero Gian Marco Centinaio, che aveva fortemente voluto il passaggio delle competenze relative al travel al suo dicastero, ovvero quello dell'agricoltura.



Resta ancora aperto il nodo del Ministero del Turismo in sè: tornato con il Governo Draghi come dicastero autonomo, non è detto che sopravviva anche nel nuovo Governo, che dovrà decidere se confermare la scelta dell'esecutivo uscente oppure ritentare l'accorpamento a un altro ministero, come accaduto più volte in passato.