Safari in Sudafrica, Airlink cede il traffico shuttle verso i lodge a Federal Airlines

14:01

Dal prossimo 1 settembre i collegamenti aerei shuttle dagli aeroporti del Lowveld in Sudafrica fino ai più popolari lodge safari dell’area saranno tutti operati da Federal Airlines. È stato infatti siglata una partnership fra Airlink e Federal Airlines grazie alla quale i clienti anche già prenotati con Airlink saranno comunque trasportati dalla seconda compagnia.

Airlink cede questa parte di traffico per concentrarsi sulla sua attività principale e far crescere la sua rete all'interno dell'Africa meridionale; la compagnia continuerà comunque a fornire connettività ai clienti dei lodge grazie ai voli operati da Johannesburg e Cape Town per gli aeroporti di Skukuza e Kruger Mpumalanga International Airport.



In sostanza, Federal Airlines amplierà il suo servizio di Air Shuttle Transfer per incorporare il Lodge Link di Airlink. A partire dal 1 settembre 2022, i clienti di Airlink Lodge Link che hanno una prenotazione al Sabi Sands (compresi i voli da Arathusa, Londolozi e tra Skukuza e Nelspruit) viaggeranno con voli della Federal Airlines. Dal 01 ottobre 2022 tutti passeggeri prenotati con Airlink per Phinda, saranno accettati sui voli della Federal Airlines.



Tutte le prenotazioni di Airlink in essere verranno progressivamente trasferite a Federal Airlines dando priorità a quelle con partenza nelle prime settimane di settembre. Gli orari di volo originali saranno mantenuti per quanto possibile inalterati. Tutte le prenotazioni in essere, con biglietto o non ancora bigliettate, saranno accettate alla tariffa di Airlink.