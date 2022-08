Valentina de Santis, Grand Hotel Tremezzo, è Hotelier of the Year per Virtuoso

15:26

È tornato in Italia il riconoscimento Hotelier of the Year di Virtuoso, che quest’anno ha deciso di premiare nuovamente l’ospitalità italiana attribuendo l’Oscar dell’albergatoria a Valentina De Santis, proprietaria insieme alla famiglia del Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como.

Il premio, consegnato nel corso della 34esima edizione della Virtuoso Travel Week 2022 a Las Vegas, è stato attribuito 12 volte e per la quinta volta arriva in Italia, segno di un grande apprezzamento per la scuola di ospitalità della Penisola.



Coinvolta da oltre 10 anni nell’azienda di famiglia, Valentina De Santis aveva già ricevuto lo scorso anno il riconoscimento di ‘Italian Hotelier of the Year’, istituito per la prima volta proprio nel 2021 come tributo a Patrizio Cipollini, storico general manager del Four Seasons di Firenze e riconosciuto maestro di stile ed eleganza nell’accoglienza, che non a caso fu eletto Virtuoso Hotelier of the Year nel 2018.