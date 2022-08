Disneyland Paris per tutti: i nuovi servizi per i visitatori con disabilità

11:05

Dopo aver rivisto la propria politica tariffaria in materia di accessibilità, Disneyland Paris arricchisce i servizi dedicati ai visitatori con disabilità grazie alla collaborazione con AudioSpot, una startup con sede a Nizza che offre soluzioni digitali per l’accessibilità.

Ecco dunque che è ora possibile visitare i due parchi tematici della destinazione tramite audiodescrizione.

Il servizio, distribuito nelle attrazioni, nei ristoranti e in alcuni spettacoli di Disneyland Paris, è per ora disponibile in francese e inglese e, come spiega l’Echo Touristique, lo si può usare scaricando gratuitamente l'applicazione mobile AudioSpot per accedere ai contenuti specifici di Disneyland Paris. Lo strumento propone la descrizione delle attrazioni, oltre a menù interattivi nei ristoranti e spettacoli sincronizzati, per aiutare i visitatori a essere autonomi.