Truffa in agenzia, a Ostia 150 persone lasciate a terra

14:30

Cosa succede quando è tutto pronto per partire ma le vacanze, già pianificate e pagate, sfumano a causa di una truffa? È ciò che è accaduto a Ostia, dove oltre 150 persone hanno visto stravolgere i loro piani dall'adv alla quale si erano affidate.

Pubblicità

Prenotazioni mai effettuate a fronte di somme già incassate e utilizzate, probabilmente, per saldare i debiti accumulatisi durante la pandemia.



A commentare i fatti su roma.corriere.it è l’avvocato Guido Pascucci, difensore di oltre trenta sfortunati clienti. "Solo i miei assistiti hanno subito un danno di 150mila euro, ma crediamo che la somma complessiva sia intorno al mezzo milione".



L'adv in questione, molto nota nella zona, era solita offrire la possibilità di comprare in anticipo dei voucher da diverse migliaia di euro da spendere poi per acquistare viaggi di un valore più alto rispetto a quello versato. Un sistema che nel tempo ha conquistato una vasta clientela.



Nel corso di questa estate, però, come spiega Pascucci "l'adv sosteneva che, per le mete scelte dai clienti, non ci fosse più disponibilità, e spingeva perché rimandassero la partenza". A oggi, a carico del titolare (nel frattempo sparito anche dai social) vi è una denuncia della polizia di Ostia.



Nonostante ciò, conclude l'avvocato, "in molti, ancora adesso, sono convinti della sua buona fede". G. G.