di Remo Vangelista

11:37

Preoccupazioni che si sommano, creando un quadro di forte attenzione. Se sul fronte alberghiero si moltiplicano gli annunci di possibili chiusure autunnali (legate all’aumento dei costi), il mondo dell’aviazione sta creando numerosi grattacapi.

Abbiamo parlato di tutto questo con Franco Gattinoni presidente di Fto.

I costi delle materie aumentano e ora i ticket aerei seguono a ruota. Presidente che autunno sarà per hotel e vettori?

Quando ci confrontiamo con gli albergatori abbiamo di fronte un settore rigido che soffre pesantemente la situazione. Da imprenditore e presidente di associazione sono molto più preoccupato per quello che sta avvenendo nel settore del trasporto aereo, soprattutto sul lungo raggio.



I prezzi dei biglietti non arrestano la corsa?

Esatto e ora inizia a farsi preoccupante. Su alcune destinazioni a lungo raggio i ticket sono praticamente raddoppiati in poco tempo. Va bene la crescita delle materie prime, ma adesso sembra tutto esasperato.



Da cosa dipende?

I fattori sono molteplici. Le compagnie aeree devono ancora riprendersi dalle ultime stagioni e alzano le tariffe su quelle tratte dove la concorrenza non esiste o quasi. Però la crescita del prezzo del biglietto su parecchie tratte a lunga percorrenza è veramente eccessiva.



State cercando la trattativa con le linee aeree?

(Gattinoni sospira…) Stiamo cercando di capire cosa succederà con l’orario invernale, ma non abbiamo molte speranze. Perché le tariffe su alcune destinazioni sono abbastanza chiare e senza speranza, mi creda. Con la fase di ripresa post Covid serviva più collaborazione tra i settori per evitare situazioni di questo tipo. Vale lo stesso discorso per gli albergatori.



Forse in questo caso esistono margini di trattativa. O sbaglio?

In generale la categoria degli albergatori è abbastanza rigida salvo qualche caso. Come associazione chiediamo da sempre la stessa tariffa per tutti i canali. Invece anche questa estate abbiamo visto differenze marcate a seconda del canale di vendita.



Siamo a pochi giorni dalle elezioni politiche. Cosa chiedete alle forze in campo?

Chiaramente attenzione e dialogo continuo. Oggi vediamo tutti i politici impegnati a promettere di tutto. E’ abbastanza normale in questa fase.