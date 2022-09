Spencer & Carter: più polizze all-risk nell’estate 2022

11:06

Nell’estate caratterizzata dal caos voli e dalle recrudescenze dalla pandemia, Spencer & Carter conferma il trend positivo della ripartenza turistica, con Italia, Grecia e Spagna a farla da padroni tra le destinazioni a corto e medio raggio e l’ottimo andamento degli Stati Uniti, che proseguirà anche nel mese di settembre.

Le difficoltà emerse nel corso della stagione non hanno scalfito la voglia di viaggiare degli italiani ma il broker sottolinea come sia aumentata la richiesta di polizze all-risk e come si sia ampliata la rete di agenzie di viaggi con le quali lavorare.



“Se guardiamo i dati del comparto delle nostre polizze Clikki, notiamo come ci sia stato un incremento sostanziale dei prodotti assicurativi venduti nel corso dell’estate, che hanno raggiunto quasi il rapporto di una polizza per passeggero. Si è trattato, per lo più, di polizze all-risk – spiega il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia (nella foto) –. Il caos voli ha, chiaramente, impattato in maniera importante, come ha evidenziato la forte richiesta della polizza Clikki Flight Safe, che garantisce in caso di cancellazione del volo, è acquistabile anche da sola e ha permesso a chi l’ha acquistata di prenotare e partire con molta più serenità”.



Secondo il manager premiante è stata la scelta di offrire polizze che prevedono un massimale di annullamento molto competitivo sul mercato. “Questi prodotti, considerato quanto è accaduto nel corso della stagione, sono stati molto apprezzati sia dal cliente finale che dalle agenzie – dice ancora Masaracchia -. Per quanto riguarda la collaborazione con queste ultime, continuiamo ad avere ottimi riscontri, con 1.800 codici aperti da gennaio a oggi e risultati di fatturato che si aggirano intorno al +45% rispetto al budget previsto”.