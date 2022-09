La marcia indietro di Google: la funzione di prenotazione voli presto eliminata

15:01

Dopo aver annunciato in febbraio che avrebbe annullato l’opzione ‘Prenota su Google’ per gli hotel, il gigante della ricerca ha confermato che eliminerà gradualmente questa funzione anche per il comparto voli, poiché le preferenze dei consumatori si stanno spostando sulla prenotazione diretta.

Come riporta Travelweekly, Google dovrebbe disabilitare il ‘Prenota su Google’ per gli utenti non statunitensi il 30 settembre e per gli utenti statunitensi a partire dal 31 marzo.



"Nei prossimi 12 mesi, prevediamo di eliminare gradualmente la funzione ‘Prenota su Google’ relativa ai voli. Inizialmente abbiamo offerto questa funzionalità per offrire alle persone un modo più semplice per acquistare i biglietti e per aiutare le nostre compagnie aeree partner e le Ota a ricevere più prenotazioni. Tuttavia, abbiamo verificato che i clienti preferiscono prenotare direttamente sui siti web dei partner", ha spiegato la società in una nota.



Lanciato nel 2015, il ‘Prenota su Google’ per i voli ha facilitato le transazioni per i partner i cui siti non erano ottimizzati per il web mobile. Negli anni successivi, con l'evoluzione dei siti web partner, in particolare sui dispositivi mobili, i consumatori hanno aumentato la loro attività di prenotazione con le compagnie aeree direttamente o tramite agenzie di viaggi.