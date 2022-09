Sorpresa di fine estate: Massimo Segato esce dal Gruppo Uvet

11:37

La notizia è fra le righe, durante l’intervista dedicata ai progetti per il prossimo autunno-inverno del comparto tour operating del gruppo Uvet. E’ Beppe Pellegrino, direttore generale di Settemari dallo scorso maggio, a confermare che Massimo Segato (nella foto), responsabile della divisione distribuzione di Uvet, ha lasciato l’incarico.

Massimo riserbo sui dettagli di questa uscita di scena che segue solo di qualche mese l’ingresso di Segato in Uvet dopo una carriera trascorsa nel mondo del turismo, in Alpitour prima e in Buon Viaggio e Welcome Travel Group poi. Dal canto suo, Pellegrino assicura comunque che “I rapporti della divisione tour operating del Gruppo Uvet con i network sono ottimi e la risposta delle agenzie alle nostre proposte di viaggio è stata davvero molto positiva”.



Pellegrino anticipa poi che importanti novità e sviluppi verranno presentate durante la prossima edizione di TTG Travel Experience.

Isabella Cattoni