08:35

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto) ha annunciato la firma di una serie di decreti che sbloccano 39,3 milioni di euro destinati ad agenzie di viaggi e tour operator.

Nel dettaglio, il titolare del dicastero ha siglato il documento relativo agli importi stanziati dal dl Sostegni ter a favore delle aziende per garantire la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori. Gli aiuti sono destinati alle aziende che hanno registrato nel 2021 un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019.



Gli altri interventi

Ma tra i decreti firmati da Garavaglia c'è anche quello per le guide turistiche, con un totale di 2 milioni, sempre relativo al Sostegni ter.



Per quanto riguarda il Fondo Unico Turismo ci sono invece 3 distinti provvedimenti per un totale di quasi 2 milioni di euro. Il primo, da oltre 1 milione, riguarda il progetto 'Strategia per il rafforzamento della Meeting Industry italiana, attraverso attività di business intelligence, business development, sostenibilità' elaborato da Convention Bureau Italia e Federcongressi&Eventi; per la Regione Veneto sono finanziati 2 progetti, ovvero Buy Veneto e Caseus. Inoltre sono previsti 170mila euro per 3 progetti della Regione Sicilia: 'Maratona della città di Palermo', 'Jazz Festival di Castelbuono' e 'Luce e Santità 2022 – Arte, Musica, Food e Tradizione della città di Avola'.



"Nei prossimi giorni – precisa la nota diffusa dal Ministero - seguiranno altri interventi richiesti dalle Regioni, ora in fase d’istruttoria da parte degli uffici".