10:55

Il rilancio del turismo è pienamente avviato, come dimostrano i dati degli ultimi mesi a livello mondiale. Ma per un ritorno alle cifre del passato bisognerà aspettare ancora un po', sostiene il Wttc.

Secondo il World Travel and Torism Council non basterà un anno per la piena ripresa: il 2023 sarà ancora un anno di crescita ma bisognerà attendere il 2024 per vedere i numeri pre-covid, come riporta hosteltur.com.



Il trend mondiale

Ma non tutto il mondo si muoverà alla stessa velocità: secondo lo studio pubblicato dal Wttc, l'area Asia-Pacifico raggiungerà i livelli del 2019 già nel 2023. Per l'Europa invece bisognerà invece attendere l'anno successivo.



Parlando di cifre, nel 2019 il turismo pesava sul Pil mondiale per il 10,3%. Nel 2020 è crollato al 5,3%, per risalire al 6,1 nel 2021. Da qui in poi le previsioni sono tutte in crescita per il prossimo decennio. Le stime del Wttc indicano un incremento annuo dal 2022 al 2032 del 5,8%, ovvero più del doppio del 2,7% stimato per l'economia mondiale.