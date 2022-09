08:20

I Caraibi sembrano rivedere la luce dopo il lungo stop dovuto all'emergenza sanitaria che ha bloccato del tutto quella che, per molte isole, rappresenta la principale fonte di sostentamento: il turismo internazionale. Sulla destinazione, storicamente apprezzata per i viaggi di nozze ma anche per le crociere o i soggiorni da abbinare a un tour negli Stati Uniti, qualcosa finalmente si sta muovendo sul fronte dell'outgoing. Ma i nodi da sciogliere non mancano.

In un ampio servizio pubblicato sul numero di TTG Magazine in distribuzione e sfogliabile online con la digital edition le agenzie italiane tracciano un panorama di una delle aree fondamentali per il turismo.



Le potenzialità e i punti deboli

La distribuzione segnala il buon trend delle vendite già per la stagione estiva. Ma questo non significa che i Caraibi abbiano già vinto la partita. Sono diversi gli ostacoli che l'area delle superare, come affermano le agenzie.



Innanzitutto la concorrenza dei competitor, ma anche il nodo del costo del carburante che spinge in altro i prezzi dei voli: un fattore che sul lungo raggio pesa in maniera particolare.



Ma anche il posizionamento di Cuba sullo scacchiere internazionale rappresenta uno scoglio.



