Spagna, Imserso: le agenzie di viaggi chiedono di essere risarcite come gli hotel

10:12

In Spagna la questione sta tenedo banco da tempo: i viaggi realizzati in collaborazione con l'Imserso, l'ente Governativo legato al ministero della Sanità hanno scatenato la reazione delle agenzie di viaggi della zona di Valencia.

La Comunità Valenciana ha infatti varato un pacchetto di aiuti di 5 milioni di euro per gli hotel della Regione che partecipano a questa tipologia di viaggi. Ma le agenzie della zona hanno sottolineato il fatto che la distribuzione non ha ricevuto un pari trattamento.



Le adv evidenziano infatti che anche i loro costi sono aumentati e dunque anche i dettaglianti, che rappresentano una parte importante del processo della vacanza, dovrebbero ricevere i sostegni. Attualmente infatti le agenzie di viaggi, come evidenzia hosteltur.com, ricevono 15 euro per ogni posto Imserso venduto. Le agenzie non rivendicano una cifra fissa, ma chiedono comunque un adeguamento per sostenere i maggiroi costi.