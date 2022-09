09:48

Una missione per sostenere una meta che sta cambiando il proprio volto. Ivana Jelinic, presidente di Fiavet, da Sharm el Sheikh racconta ai microfoni di Gente di Viaggi, il podcast di TTG Italia, l'evoluzione dell'Egitto.



Una destinazione che sta dando buoni risultati con prospettive positive anche per l'inverno e che si sta modificando, offrendo nuove occasioni di vendita per il settore turistico, inclusa la possibilità di proporre la meta in veste rinnovata anche a chi l'ha già visitata in passato.