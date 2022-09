Suite Travel si allea con CartOrange per allargare la rete dei travel corner Coin

15:02

Cartorange e Suite Travel uniscono le forze e lanciano una joint venture per portare i corner in tutti i negozi Coin in Italia. Dopo l’avvio dell’esperimento fatto lo scorso anno dalla società fondata da Giada Marabotto e Antonella Ruperto, parte ora la fase di espansione della collaborazione con la catena di negozi insieme a Cartorange per allargarsi a tutto il territorio nazionale.

Gli aspetti tecnici

Operativamente Suite Travel sarà responsabile degli aspetti organizzativi mentre Cartorange curerà il front office e i rapporti con i clienti attraverso la propria rete di consulenti di viaggi. Previsto inoltre l’ingresso dei consulenti di Suite Travel in Cartorange e l’allargamento futuro con nuovi inserimenti di personale.



“Abbiamo scelto e creduto nel progetto di Suite Travel perché incentrato sulla valorizzazione dell’aspetto consulenziale e del rapporto diretto che si crea con la clientela – sottolinea l’amministratore di Cartorange Gianpaolo Romano –. Entrando in Coin non solo ci leghiamo a una realtà che fa grandi numeri (35 store in tutta Italia, milioni di visite totali nei negozi e altissimi numeri di visite per store) ma veniamo in contatto con una clientela di fascia medio-alta, che ricerca qualità e servizi personalizzati”.



Il piano

L’operazione verrà avviata con gli store Coin di Roma, Napoli e Venezia Mestre, per poi allargarsi progressivamente e lanciare anche l’esperimento di alcune piazze con temporary shop pop up. “Per crescere è fondamentale unire le forze con un partner serio ed affidabile – aggiungono Marabotto e Ruperto –. Siamo state avvicinate da molti possibili partner ma abbiamo scelto CartOrange perché convinte che, grazie ad una comune vision, sia possibile proseguire con entusiasmo il cammino che abbiamo tracciato con fatica in questo primo anno di Suite Travel”.