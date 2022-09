BizAway e LimoLine, accordo per i viaggi aziendali

21:00

Da oggi le aziende e i professionisti che si rivolgono a BizAway avranno la possibilità di prenotare sulla sua piattaforma digitale un servizio di noleggio con conducente prima e dopo i voli. È questo il frutto dell’accordo tra BizAway e LimoLine, specializzata nel trasporto negli eventi aziendali e presente in oltre 350 città in tutto il mondo.

“I trasferimenti da o per l’aeroporto e i viaggi di lavoro da una città all’altra non devono più rappresentare una preoccupazione per le aziende - ha commentato Luca Carlucci, ceo di BizAway (nella foto) -. La partnership con LimoLane rappresenta proprio la volontà di offrire ai nostri clienti la possibilità di prenotare un servizio di noleggio con conducente sicuro, smart e a prezzi agevolati, ma senza rinunciare al confort e all’alta qualità. Possiamo definirci un’agenzia viaggi di nuova generazione e la nostra continua evoluzione va proprio nella direzione di offrire la migliore esperienza per il viaggiatore d’affari e per le aziende clienti”.



Noleggio prenotabile fino a un'ora prima

Per il noleggio si può scegliere tra un’ampia gamma di veicoli, da quelli elettrici ai bus di alta qualità, e il servizio può essere prenotato fino ad un’ora prima del bisogno, direttamente dal proprio smartphone ed è possibile personalizzarlo a seconda delle diverse esigenze aziendali e di viaggio. Per qualsiasi problema o esigenza, LimoLane garantisce, inoltre, assistenza ai clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con base in Italia, Francia e Gran Bretagna.



“Grazie a BizAway e LimoLane – conclude - Francesco Righetti, ceo di LimoLane - oggi le aziende possono snellire i processi di prenotazione e rendicontazione dei viaggi di affari - rendendoli semplici ed efficienti - e fornire a manager e dipendenti un’esperienza di mobilità premium, sostenibile e accessibile. LimoLane è una soluzione digitale, veloce e user friendly”.