10:09

Portale Sardegna sbarca a New York. L’Ota quotata su Euronext Growth ha costituito Welcome to Italy Corp., società di diritto americano controllata al 100%.

La nuova filiale della Grande Mela servirà ad avviare le attività di internazionalizzazione del prodotto Welcome to Italy, la cui piattaforma è in fase di ultimazione per essere lanciata ufficialmente entro fine anno.



“Per conquistare la clientela americana abbiamo bisogno di presidiare con maggiore efficacia il territorio – spiega in una nota Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna e Welcome to Italy Corp. -, le interlocuzioni che abbiamo avuto nell’ultimo periodo e le partnership sulle quali stiamo lavorando ci convincono del fatto che questa sia la strada giusta. Il nostro intento è utilizzare New York non solo per le potenzialità della clientela americana ma soprattutto come Hub per raggiungere i mercati internazionali”.



Il Cda

Il Consiglio di Amministrazione di Welcome to Italy Corp sarà composto da 3 membri: Massimiliano Cossu, che ricoprirà la carica di amministratore delegato; Giuseppe Careddu, che vanta un’importante esperienza nel mondo del travel sul mercato americano; e Luca Melchionna, avvocato e fondatore di Melchionna PLLC studio con sede legale a New York, che assiste e rappresenta diverse società nel settore It, prevalentemente europee.