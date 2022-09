Piemonte, la Regione accoglie la richiesta di Aiav: bonus di 1000 euro a tutte le adv

15:55

Tutte le agenzie piemontesi riceveranno il bonus unatantum di 1000 euro. Battaglia vinta per Aiav, che in una nota annuncia la decisione della Regione Piemonte di superare i limiti contenuti nella delibera che aveva istituito il provvedimento.

Inizialmente, infatti, il testo citava esclusivamente il codice Ateco 79.11.00, che definisce le agenzie di viaggi di più recente costituzione, trascurando una larga parte di adv esercitanti la loro attività ancora sotto il codice Ateco 79.1.



Ora, tutte le adv – sia con codice 79.11.00 che con codice 79.1 – riceveranno il contributo.



L’associazione non presenterà, quindi, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



“La Regione Piemonte aveva discriminato, certamente in buona fede, una larga parte di agenzie di viaggi e crediamo che il risultato ottenuto sia un bel successo, anche perché si tratta di un’attività condotta in maniera irreprensibile e trasparente, senza urla o schiamazzi, ma forti degli strumenti del diritto”, commenta in una nota il presidente di Aiav, Fulvio Avataneo (nella foto).