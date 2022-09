Welcome Travel lancia la campagna per il target honeymooner

15:36

Arriva la campagna sposi 2022/23 di Welcome Travel per sostenere le agenzie di viaggi.

L'iniziativa viene lancata con il claim 'Viaggi d'Amore' ed è dedicata a tutti i clienti che prenoteranno un viaggio di nozze in uno dei punti vendita Welcome Travel che aderiscono alla campagna.



Tra le novità, il nuovo gift per gli sposi, che prevede un set di due valige (un trolley medio e uno da cabina) della linea Welcome Travel by Jaguar.



“Dopo due anni di fermo, anche il segmento sposi è in decisa ripresa e si riconferma un target di riferimento per le nostre agenzie – spiega Dante Colitta (nella foto), direttore commerciale & marketing del network –. A incidere sulla ripresa ha contribuito anche un importante fattore: quello dei viaggi sospesi nel 2020; la fine delle restrizioni ha fatto sì che ci siano di nuovo le condizioni affinchè anche i viaggi di nozze possano essere effettuati, con soddisfazione di tutti”.



Welcome Travel mette a disposizione delle agenzie di viaggi anche il Kit fiere sposi, per partecipare agli eventi di questo settore, e il pacchetto di materiali Pop, con locandine e layout grafici personalizzabili per supportare la campagna sui canali social, oltre alla slide per il palinsesto dei Digital Signage, lo strumento che consente di avere offerte sempre aggiornate in vetrina.