11:15

Gattinoni cede la maggioranza di Via Con Noi. Il Gruppo di Franco Gattinoni ha comunicato attravero una nota di aver passato il 70% del capitale sociale del network basato a Napoli - e da tempo partecipato da Robintur Travel Group - ad Alma Re, società facente riferimento ai soci fondatori della società campana.



In questo modo i soci fondatori di Via Con Noi possiedono ora il 100% della proprietà del network.

Pubblicità

Nello statement Gattinoni fa sapere che le due società “hanno deciso di comune accordo la modifica dell’assetto societario” e che, in seguito all’acquisizione di Robintur Travel Group, il Gruppo “non prevede ad oggi nessun’altra variazione in merito alle società coinvolte nell’operazione”.



La posizione di Via Con Noi

Da parte sua, commentando l’operazione, Giuseppe Ambrosino, amministratore di Via Con Noi Srl, spiega che “il cambiamento della proprietà di Robintur Travel Group ha determinato una differenziazione nelle strategie e nelle sinergie che erano alla base della collaborazione”.



Per l’a.d. “favorire una direzione localizzata sul territorio vicina al cuore delle attività del network è l’unico modo per assicurare una concreta prospettiva di crescita alle agenzie”. Nell’ottica di dare vita a un network sempre più esteso e performante, prosegue Ambrosino, “potranno essere valutate nuove partnership con primari operatori del settore, in grado di assicurare continuità di pensiero ed azione rispetto alla nostre strategie di sviluppo, accogliendo ogni istanza proveniente dalle agenzie aderenti e/o affiliate, alle quali sarà assicurata la continuità di servizio ed i consueti standard di qualità”.