Settimana di adempimenti e scadenze quella che si apre per il turismo organizzato. Sono diversi gli appuntamenti con l’Agenzia delle Entrate che interessano le imprese del comparto.

Il primo riguarda il Bonus Imu, il credito d’imposta sulla seconda rata 2021 degli immobili in cui si gestisce l’attività turistica.



L’AdE ha fissato per il 28 settembre l’apertura della finestra per l’invio delle autodichiarazioni per accedere all’agevolazione, attestanti il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea ‘Temporary Framework’.



La dichiarazione dovrà essere inoltrata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate mediante i canali telematici della stessa, direttamente dal contribuente oppure da un intermediario abilitato entro il 28 febbraio 2023.



Gli altri appuntamenti

Appuntamento con il Fisco il 30 settembre, giorno in cui scatta la scadenza per l’invio delle dichiarazioni per l’imposta di soggiorno.



Nella stessa data è previsto inoltre il termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.