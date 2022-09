08:04

Disneyland Paris rinnova il suo legame con la distribuzione italiana. Dopo aver concluso il progetto D-Factor, il parco divertimenti lancia ‘Disney Stars Ambassador’, un nuovo programma dedicato alle migliori adv, per “premiare la loro passione verso il brand Disneyland Paris e la capacità di rappresentare e vendere al meglio la destinazione sul mercato italiano”.

Grazie all'iniziativa le agenzie (30 in tutto dislocate per la Penisola) potranno usufruire di una serie di vantaggi esclusivi. Tra questi la messa a disposizione di materiali digitali e fisici per la personalizzazione della propria agenzia, l’aggiornamento in anteprima sulle novità commerciali e di prodotto e la partecipazione a fam trip dedicati.



Per le agenzie Ambassador è inoltre prevista la Disney Stars University, un innovativo percorso di formazione che, con l’aiuto di professionisti esterni, approfondirà le tecniche di vendita e di proposizione della destinazione, con l'obiettivo di stimolare un approccio basato sull’ascolto e su un’offerta tailor-made.



“Il programma è stato pensato per premiare le agenzie che hanno supportato attivamente la nostra destinazione negli ultimi due anni e che contribuiscono al suo successo in Italia – spiega in una nota Monica Astuti, country head di Disneyland Paris Italia -. Nei prossimi anni abbiamo l’obiettivo di raddoppiare il numero degli Ambassador selezionando altre agenzie che si distingueranno per il proprio contributo.”