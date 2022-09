Ncl, la Grecia d’inverno e i nuovi Caraibi: scopri il meglio di TTG Magazine

16:28

La Grecia d’inverno e i Caraibi ancora da scoprire, tra proposte glamour e legate allo sport. E ancora il posizionamento sul lusso di Parigi e l’anno vincente di Norwegian Cruise Line. Questi alcuni dei temi contenuti sull'ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

Grecia d’inverno, la scommessa

Sicuramente una delle regine dell'estate 2022, che ha concretizzato un successo annunciato ma comunque degno di nota: in attesa dei dati definitivi, la Grecia festeggia un'estate con il più. E si prepara a un inverno sfidante, sicuramente condizionato dalle incognite relative al caro energia, all'inflazione, al piano voli che le compagnie aeree stanno ritoccando. Kyriaki Boulasidou… (continua sulla digital edition)



Caraibi, le nuove isole

Nonostante la via per tornare ai livelli pre-pandemici sia ancora lunga e tortuosa, le isole dei Caraibi catturano comunque l'attenzione dei viaggiatori italiani e talvolta le richieste presentano delle curiosità che in passato non venivano espresse. Uno dei trend che sta facendo capolino sulle scrivanie degli adv riguarda il segmento coppie. "I clienti ci chiedono di… (continua sulla digital edition)



Parigi, obiettivo lusso

Un exploit di progetti alberghieri d'alta gamma da parte dei maggiori gruppi di ospitalità internazionale. È questa l'eredità che le Olimpiadi 2024 lasceranno alla Francia, con Parigi in prima linea per la ricchezza della pipeline. La capitale si sta preparando a ospitare la XXXIII edizione del più grande evento sportivo internazionale del mondo, che si terrà dal 26 luglio all'11 agosto 2024. Parigi sarà il… (continua sulla digital edition)



Crociere, l’anno vincente di Ncl

Pa parola d'ordine? "Differenziarsi dai competitor, offrire un'esperienza di viaggio più immersiva e non necessariamente legata al karma delle sette notti". Francesco Paradisi, senior business development manager di Norwegian Cruise Line, riassume così la nuova rotta seguita della compagnia sul mercato italiano… (continua sulla digital edition)