"La Svizzera di Fiavet Piemonte": arrivano gli itinerari creati con gli adv

di Martina Tartaglino

09:23

Dieci itinerari nati dalla partecipazione degli agenti di viaggi a iniziative e fam trip. Questo uno dei risultati dell'accordo siglato nel 2021 tra Svizzera Turismo e Fiavet Piemonte.

Si tratta in sostanza di un vero e proprio manuale d'uso creato da agenzie e fornitori dal titolo 'La Svizzera di Fiavet Piemonte'.



“Si tratta di un primo, importante, passo concreto per promuovere questo bel territorio e offrire ai nostri associati una serie variegata di itinerari – afferma Gabriella Aires, presidente Fiavet Piemonte -. Ci sono programmi per uno o più giorni fruibili da tutti gli associati alla Fiavet, a livello nazionale. C'è tutta la materia prima necessaria per rispondere a richieste di ogni gusto e per diverse fasce di spesa".



Aires aggiunge: "Tutto destinato all'uso libero, esclusivo e gratuito di tutte le agenzie Fiavet. Abbiamo tutti bisogno di un prodotto di qualità che ci consenta di valorizzare la nostra professione, offrendo al cliente qualcosa di unico e speciale. Per questo Fiavet Piemonte si è fatta promotrice, grazie alla collaborazione fondamentale di Svizzera Turismo, di un'iniziativa interamente costruita dalle agenzie insieme ai fornitori. E non ci fermeremo qui”.



I pacchetti sono calibrati per partenze in treno o in bus dalle città del Nord, ma ogni agenzia può inserire le partenze da qualsiasi città in Italia, stazioni o aeroporti.