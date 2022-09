di Stefania Galvan

08:08

L’estate di Belvilla by OYO sembra essere senza fine: “Le richieste per le nostre case vacanza continuano a ritmo serrato - conferma Serena Uberti, general manager Southern Europe di Belvilla By OYO (nella foto) - e da qui a novembre registriamo un più 24% di prenotazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”.

Prenotazioni che sono appannaggio quasi esclusivo dei mercati internazionali che, specifica Uberti, “rappresentano l’85% del totale, con i tedeschi come primo bacino, seguiti dal 15% di olandesi”. Gli stessi mercati che hanno prenotato quest’estate, “insieme ai francesi che, in alta stagione, sono stati il 9% del totale, preceduti appunto dal 20% di olandesi e dal 28% di tedeschi. Ottimi anche i riscontri dalla componente interna: "Gli italiani hanno continuato a scegliere le nostre case anche quest’estate, con la Penisola come prima destinazione, seguita da Austria e Croazia, dove vantiamo un ottimo portafoglio di soluzioni abitative”. Portafoglio che si è ampliato con la recente acquisizione, da parte di OYO, di Direct Booker, che ha sede a Dubrovnik e un portafoglio di oltre 3.200 case.



Si amplia la booking window

Ma le note positive non finiscono qui: il ritorno della fiducia ha avuto come effetto diretto l’allungamento del soggiorno medio e l’allargamento della booking window che, specifica Uberti, “è arrivata anche a 100 giorni prima della vacanza contro i 68 dello scorso anno”.



Un processo che, secondo Uberti, non pare destinato per ora a un’inversione di tendenza: “La voglia di dedicarsi altri break dopo le vacanze estive c’è sempre - sottolinea - e i nostri ospiti sanno che le case da noi proposte garantiscono sicurezza, spazi ampi e privacy: il nostro cliente tipo viaggia in gruppo, in media con altri quattro componenti, e continua a richiederci strutture grandi, con cucine spaziose e aree da condividere con i suoi amici. Un trend iniziato con la pandemia e che, per ora, non sembra destinato a cambiare”.