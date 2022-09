Travel Expert: in arrivo un nuovo brand, il debutto a Rimini

10:42

New entry nella squadra e un nuovo brand. Sono queste alcune delle novità con cui Travel Expert si affaccia alla stagione invernale.

Per quanto riguarda il team, fa il suo ingresso Valentina Villa (nella foto) come responsabile ufficio rete e prenotazioni. Villa arriva da precedenti esperienze in diverse aziende del turismo e della distribuzione come Welcome Travel Group e Uvet, dove ha collaborato per 3 anni come consulente di viaggio.



"La stagione estiva - commenta il co-founder Davide Volpe - ci ha insegnato che il ruolo dell’intermediazione, pur richiedendo maggiore impegno rispetto al passato, è destinato a rimanere a lungo strategico. Il nodo cruciale è garantire un customer journey appagante al cliente: questo passa sicuramente da una tecnologia evoluta che abbatte i tempi e le distanze, ma non può prescindere dalla qualità e dalla preparazione delle risorse umane”.



Inoltre Travel Expert annuncia il varo di un nuovo marchio intorno a cui ruoterà un progetto dedicato ad ampliare le potenzialità di vendita per i consulenti. Il piano farà il suo debutto ufficiale a TTG Travel Experience.



“Siamo stati tra i primi sul mercato a intercettare i blogger per costruire viaggi su misura dedicati ai loro follower - spiega il co-founder Luigi Porro -: il progetto che presenteremo a TTG Travel Experience rappresenta la naturale evoluzione di questa collaborazione. Andremo oltre la realizzazione del viaggio, creando una nuova linea di prodotto che avrà un’identità social e intercetterà il segmento più giovane del mercato, costruendo uno storytelling intorno alla vacanza. Abbiamo già condotto una sperimentazione che ha dato buoni risultati, dimostrando come il progetto sia in linea con il know-how dei Personal Travel Expert e la vocazione digital della nostra azienda”.