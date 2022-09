Destinations Italia: balzo dei ricavi nella semestrale

14:53

Si chiudono con ricavi per 7,1 milioni di euro i primi sei mesi d'esercizio di Destination Italia. La semestrale approvata dal cda sancisce così un incremento del 692% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Cresce anche il portafoglio ordini, che segna un +330% e arriva a 25 milioni di euro. Più cauto l'aumento dell'ebitda, che guadagna 7 punti percentuali passando da -0,86 a -0,8 milioni di euro.



“I risultati del primo semestre 2022 hanno registrato un netto miglioramento rispetto all’anno precedente e le prospettive per fine anno sono più che confortanti benché ancora lontani dai valori pre-Covid dato lo stato di emergenza perdurato fino al 31 marzo 2022 - commenta il presidente Giulio Valiante -. La Società ha certamente beneficiato delle positive condizioni di mercato derivanti dalle progressive aperture, nel secondo semestre dell’anno, rese possibili dall’attenuarsi del Covid-19. Tuttavia un grosso merito del successo è da attribuire anche alle strategie aziendali messe in campo dal management per fronteggiare l’epidemia prima, e per bilanciare gli effetti del conflitto russo-ucraino dopo; strategie che hanno puntato sull’innovazione tecnologica, sulle partnership strategiche e sull’apertura di nuovi mercati, oltre al potenziamento di quelli già presidiati, con clienti che oggi provengono da oltre 100 Paesi”.