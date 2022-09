Spencer & Carter: risultati oltre al budget

16:24

Spencer & Carter si presenta alla stagione fredda con un incremento superiore del 45% rispetto al budget e si prepara a presentare l'offerta a TTG Travel Experience. Per il broker assicurativo, che ha avviato la sua attività in Italia 9 mesi fa, si tratta della prima partecipazione alla kermesse riminese.

Pubblicità

“Siamo molto contenti di essere presenti per la prima volta a TTG Travel Experience - spiega il direttore commerciale Massimiliano Masaracchia (nella foto) -, che rappresenta l’evento b2b più importante del settore". Il manager prosegue sottolineando come quello di Rimini "sia il palcoscenico migliore per presentare al trade tutte le novità alle quali stiamo lavorando per offrire prodotti sempre più performanti e in linea con le esigenze del mercato attuale dei viaggi”.