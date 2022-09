Energia elettrica, scongiurato il raddoppio: l’Arera fissa l’aumento al 59%

12:55

Il +100% sembrava dietro l'angolo, ma almeno per questa volta è stato evitato. Per il quarto trimestre dell'anno l'aumento del costo dell'energia elettrica per i clienti in maggior tutela si ferma al 59%. Un aumento che riguarderà solo la componente energia: il che significa che l'aumento della bolletta per l'utente finale sarà in realtà più contenuto.

La decisione è arrivata nella giornata di ieri, dopo giorni in cui rimbalzavano previsioni anche più pessimiste.



Secondo la comunicazione dell'Autorità per l'energia, la scelta è stata di procrastinare ulteriormente il recupero della differnza tra i prezzi preventivati lo scorso trimestre e i costi reali, che si sono impennati a causa dell'aumento del costo del gas, delle vicende politiche internazionali e delle tensioni finanziarie.



Le tariffe del gas invece saranno aggiornate a fine ottobre e sarà effettuato con cadenza mensile.