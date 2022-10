di Martina Tartaglino

08:42

L’innovazione, la tecnologia, il web al servizio delle agenzie di viaggi. Di questo si è discusso sabato 1 ottobre alla Nuvola Lavazza durante il meeting “La trasformazione digitale delle agenzie di viaggio” promossa da LTS - Leonardo Travel Service e Gulliver Lab, che la prossima settimana presenzieranno a TTG Travel Experience.

Pubblicità

Alle agenzie piemontesi Marco Andreetti di LTS e Roberto Castellino (nella foto), ceo e fondatore di Castellino Software e Gulliver Lab, hanno presentato le ultime novità per la distribuzione.



I tool

“Ci siamo chiesti come far evolvere un’agenzia di viaggi, mantenendo la professionalità dell’agente che deve essere supportata dalle competenze digitali. Il consumatore è cambiato, soprattutto dopo la pandemia ed è sempre più digitalizzato. I nostri tool coniugano sia la parte online (strumenti specifici) sia quella offline (la specializzazione dell’adv)” ha spiegato Adreetti introducendo i progetti FlyLeo advanced (gds semplificato che permette di “splittare” le prenotazioni in tempo reale), B2B Travel (self booking tool per le aziende) e B2C Travel (Booking tool per privati).



Gulliver World

Il progetto Gulliver World è invece frutto di attenti studi su Intelligenza artificiale, web marketing, social media. “Il web, purtroppo per chi non lo usa, ha un impatto fortissimo sul mondo del turismo. I nostri strumenti servono per portare più clienti in agenzia e per mantenerli” ha detto Castellino. Gulliver World si articola in sei sezioni: Gulliver Lab, rete di adv, to, consulenti in tutta Italia; Gulliver Guest, accoglienza; Gulliver Way, comunità di viaggiatori, contatti, clienti; Gulliver Land, enti e consorzi turistici, attori della pa nella destinazione; Gulliver Explore, magazine di viaggio; Gulliver Meet, piattaforma di formazione e condivisione.