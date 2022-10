11:25

Arrivano le istruzioni dell’Inps per l’esonero contributivo previsto dal decreto Sostegni Ter in favore di agenzie e tour operator. Nel messaggio n°3549 pubblicato il 29 settembre, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale fornisce infatti le informazioni per la fruizione dell’agevolazione e per la presentazione di eventuali richieste di riesame.

Lo sgravio è stato introdotto a favore dei datori di lavoro privati operanti nei due comparti per il periodo di competenza aprile-agosto 2022 ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.



Le istruzioni

Secondo le istruzioni, potranno usufruire dell’esonero i datori di lavoro con codici Ateco 2007 della divisione 79, che abbiano ricevuto il codice di autorizzazione ‘2J’ e che abbiano inviato correttamente la domanda entro lo scorso 9 settembre, esponendo nel flusso UNIEMENS il codice causale ‘L572’.



Richieste di riesame

I datori di lavoro che abbiano, invece, ricevuto l’esito di ‘accolta parziale provvisoria’ alla loro richiesta di ammissione all’esonero, potranno proporre entro il 13 ottobre 2022 una richiesta di riesame dell’istanza alla Struttura territoriale competente, accedendo al modulo ‘AT_2TER’.



La Struttura territoriale competente procederà alla determinazione dell’importo effettivamente spettante.



Il messaggio Inps completo è consultabile a questo link