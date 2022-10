Fto a TTG Travel Experience: 'Costruiamo insieme il futuro del turismo'

12:19

Il turismo si trova a un giro di boa: dopo il cambio di paradigma degli ultimi due anni, dominati dalla pandemia, si apre un futuro dettato da "incertezze ed enormi complessità": questa la riflessione con cui Fto si presenta all'edizione 2022 di TTG Travel Experience, in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre.

Pubblicità

"'Costruiamo insieme il futuro del turismo' è il titolo che dà il segno a una presenza, quella di Fto, da protagonista, resa tangibile da varie attività ed iniziative: da una parte lo stand dedicato, nel quale saranno sempre disponibili i consulenti dell’associazione per rispondere a dubbi e domande di agenzie di viaggi e tour operator su tutti i temi giuridici, finanziari, commerciali e fiscali di riferimento; dall’altra i tanti incontri e workshop di cui Fto è promotrice od ospite".



Gli argomenti trattati andranno dalle strategie per affrontare i prossimi mesi al ruolo delle agenzie di viaggi fino all'importanza della tecnologia per affrontare le nuove sfide.