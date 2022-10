Travel Software, parte l'integrazione con le prenotazioni di TinoRent

16:36

Travel Software e TinoRent annunciano l'integrazione delle prenotazioni.

Come annuncia una nota, in seguito alla partnership tra le due aziende i noleggi auto acquistati tramite il portale TunoRnt saranno caricate automaticamente sul gestionale Easy-Adv. La funzionalità è gratuita per tutti i clienti che utilizzano già la piattaforma.



“A breve pianificheremo insieme una importante serie di eventi in collaborazione incontrando le agenzie di viaggi – spiega il presidente di Travel Software, Marco Gozzi -, spiegando loro dei significativi vantaggi di TinoRent, nonché dall’integrazione con il nostro gestionale Easy-ADV sia per chi si occupa di business travel che per chi si occupa del segmento leisure”.



La novità sarà presentata a TTG Travel Experience, in programma a Rimini dal12 al 14 ottobre; durante l'evento lo staff di Travel Software, inoltre, sarà a disposizione degli agenti per mostrare la nuova contabilità e illustrare il servizio in outsourcing che include la consulenza fiscale.