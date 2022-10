08:03

Il caro bollette in hotel e l’ipotesi energy surcharge, il ritorno ai numeri pre-pandemia degli scali italiani nel Focus Aeroporti. E ancora gli eventi da non perdere a TTG Travel Experience, i progetti di Beachcomber e le compagnie aeree migliori del mondo. Questi alcuni dei temi contenuti sull’ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

Caro energia in hotel: l’inchiesta di TTG

È stato come uno tsunami: l'aumento vertiginoso e, per ora, incontrollato dei costi energetici si sta abbattendo sugli alberghi erodendo una marginalità faticosamente riconquistata dopo la crisi pandemica e la sua ombra si allunga minacciosa anche sulla stagione invernale. I conti sono salati e, secondo Giuseppe Marchese, general manager di Ragosta Hotels, lo saranno sempre di più… (continua a leggere sulla digital edition)



Focus Aeroporti: la rinascita degli scali

È una ripresa sempre più a portata di mano quella degli aeroporti della Penisola. In anticipo rispetto a tutte le previsioni del settore, che indicavano non prima del 2024 il riallineamento ai volumi del pre-Covid, oggi la clamorosa ripresa dei viaggi cominciata la scorsa primavera ha riavvicinato il tanto atteso obiettivo al 2023. "In Italia… (continua a leggere sulla digital edition)



Beachcomber sul 2023: i progetti

La notizia c'è e non può che fare piacere a chi, come Sheila Filippi, scommette da anni sull'ospitalità di lusso a Mauritius. "La domanda post pandemia è profondamente cambiata - spiega infatti il direttore Italia di Beachcomber Resorts & Hotels -. Dal momento della ripresa delle attività le prime strutture a essere vendute sono state quelle a 5 stelle e… (continua a leggere sulla digital edition)



TTG Travel Experience: gli eventi da non perdere

Oltre 200 eventi in programma, suddivisi in 7 arene, e un grande tema portante: Unbound, senza vincoli, parola chiave che identifica e riassume le nuove caratteristiche dell'industry del viaggio e dell'ospitalità. Saranno molto numerose le occasioni che verranno fornite a visitatori ed espositori dagli eventi nel panel di Think Future nel corso di TTG Travel Experience… (continua a leggere sulla digital edition)



Skytrax Awards: le migliori compagnie aeree

Ancora Qatar. La compagnia di Doha centra il settimo sigillo nei prestigiosi Skytrax Awards e sale ancora una volta sul tetto del mondo come migliore compagnia aerea.

L'annuale riconoscimento basato sulle indagini condotte durante il 2022 dalla società indipendente confermano per l'ennesima volta come la percezione della qualità… (continua a leggere sulla digital edition)