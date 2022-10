Aiav a TTG Travel Experience per un turismo organizzato più sostenibile e inclusivo

17:00

Aiav a Rimini per “condividere idee, progetti e opportunità per disegnare un futuro del turismo organizzato più sostenibile e inclusivo”. L’Associazione Italiana Agenti di Viaggio parteciperà all’edizione 2022 di TTG Travel Experience con uno stand dedicato e un ricco programma di convegni (4 in tutto) pensati per stimolare il dibattito sulle tematiche del momento.

L’associazione accoglierà nello stand gli associati, che hanno raggiunto quota 2mila. “Riuscire a crescere in un periodo di grande difficoltà come quello che speriamo di lasciarci alle spalle, senza urlare e senza flash-mob, per noi è motivo di grande orgoglio, segno che gli imprenditori si riconoscono nella coerenza e nei valori che guidano la nostra attività fin dal 2001 – commenta in una nota Fulvio Avataneo, presidente Aiav (nella foto) -. Continueremo a lottare contro ogni forma di abusivismo e ci batteremo per un turismo più equo, soprattutto nei confronti dei piccoli operatori che rappresentano una ricchezza non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di know-how ed esperienza. Parallelamente, proseguirà il nostro impegno volto ad offrire sempre nuovi servizi e concrete opportunità di business, in collaborazione con altri attori del mercato, come nel caso di TOuchPoint”.



Dai padiglioni della Fiera di Rimini, l’associazione invocherà il supporto del nuovo Governo al comparto. “Il nostro settore merita maggiore attenzione su base continuativa, non solo in caso di emergenza, attraverso l’istituzione di un tavolo permanente che coinvolga tutte le sigle associative in grado di dimostrare la propria rappresentatività – afferma Avataneo -. Non chiederemo nuovi soldi, ma è fondamentale completare l’erogazione dei contributi già stanziati ed è necessario risolvere definitivamente il problema del rimborso dei voucher: la nostra proposta è di puntare su una maggiore facilità di accesso al credito per le imprese che hanno utilizzato il denaro dei viaggiatori per mantenere vive le attività, istituendo un Fondo Nazionale rivolto solo a quelle aziende che, diligentemente, hanno pagato i loro corrispondenti italiani ed esteri e, non riuscendo più a recuperare le somme versate, si trovano impossibilitate a rimborsare i viaggiatori. Infine, chiederemo più attenzione sulla lotta all’abusivismo, che crea gravissimi danni alle agenzie, all’erario ma soprattutto ai viaggiatori, e sui rapporti con l’Enac per un maggior controllo dell’operato dei vettori aerei, sempre nell’interesse dei viaggiatori e delle imprese turistiche”.