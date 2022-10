Expedia Group, in arrivo le nuove funzioni per gli agenti Taap

15:58

Estensione della Live Agent Chat per i consulenti e una rinnovata procedura per i preventivi. Sono queste le due nuove funzionalità dedicate agli agenti affilitati a Taap e annunciate da Expedia Group.

Per quanto riguarda la Live Agent Chat, come si legge in una nota, si tratta di un servizio che "mette in contatto in qualsiasi momento i consulenti Taap direttamente con un agente". In precedenza la soluzione era disponibile solo per i consulenti Taap di Stati Uniti e Canada, mentre ora viene ampliata ad altri mercati come Australia, Belgio, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore e Regno Unito, ma nei prossimi emsi sarà estesa anche ad altri Paesi.



Sul fronte dei preventivi, invece, le nuove funzioni consentono consentono ai consulenti Taap "di nominare e salvare i preventivi per il futuro, di rivederli e modificarli e di iniziare rapidamente la prenotazione da un preventivo salvato. Inoltre, l'aggiornamento consente ai consulenti di tenere traccia e gestire tutti i loro preventivi in un unico posto per una maggiore visibilità e comodità".



"I consulenti di viaggio continuano a svolgere un ruolo cruciale nel settore - commenta Mirco De Pellegrin, director retail distribution di Expedia Group - e siamo entusiasti di fornire loro le risorse necessarie per avere un impatto ancora maggiore sui viaggiatori di oggi".