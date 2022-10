I4T e le quattro formule trade per il mondo dei viaggi

12:19

“Il mercato delle polizze viaggio sta andando bene: nei mesi estivi è cresciuto anche in misura maggiore rispetto alla ripresa del settore, segno che l’assicurazione è un elemento imprescindibile del viaggio. Nonostante le preoccupazioni legate all’inflazione e alla crisi geopolitica, l’outlook per i prossimi mesi è positivo”. Così il direttore generale di I4T Giovanni Giussani (nella foto) commenta l’andamento del settore delle polizze legate ai viaggi. Un trend che ha spinto la società a creare nuove formule che verranno presentate nel corso di TTG Travel Experience a Rimini.

Si parte dalla nuova formulazione di I4Flight, la polizza contro i disagi legati al trasporto aereo, scioperi inclusi, che nel solo mese di settembre è stata acquistata da più di 7.000 clienti: nella nuova versione la copertura comprende la modifica del viaggio, con massimale esteso a 1.500 euro ad assicurato. Migliorate anche le prestazioni della Super Covid, la polizza sui maggiori costi sostenuti in caso di fermo sanitario in corso di viaggio.



Inoltre I4T rilancia Annullamento Full, la copertura valida anche in caso di eventi imprevedibili al momento della prenotazione e circostanze inevitabili ad essi collegate, comprese guerre e catastrofi naturali. Infine, novità sul fronte delle polizze Incoming, con la possibilità di offrire le coperture annullamento anche ai passeggeri non residenti in Italia, new-entry di assoluto interesse per il mercato.



“Anche se il mercato del turismo sembra avviato verso un’era post-pandemia – commenta Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa I4T – a livello assicurativo l’emergenza è ancora molto sentita. Alcune coperture, come l’annullamento o i maggiori costi in caso di fermo sanitario in corso di viaggio sono centrali nelle richieste degli agenti”.