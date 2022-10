SiVola.it approda in agenzia con Teorema Vacanze: il debutto a TTG Travel Experience

15:38

Teorema Vacanze annuncia un accordo con SiVola.it, il primo tour operator fondato da travel blogger, per portare nuovi viaggiatori nelle agenzie di viaggi.

Il progetto sarà presentato nel corso di TTG Travel Experience, in programma a Rimini dal 12 al 14 ottobre: a parlarne saranno Luigi Deli (nella foto), founder e ceo di Volonline, Luca Adami, chief marketing officer e chief technology officer di Volonline e Teorema Vacanze, Claudio Pelizzeni (triptherapy), cfo SiVola e content creator Triptherapy, e Nicolò Balini (humansafari), responsabile marketing SiVola.



Dall'alleanza nasce il prodotto SiVola+, creato proprio per favorire il contatto tra le agenzie e i nuovi viaggiatori.



“La sfida - commenta Deli - è quella di portare in agenzia dei viaggiatori, che spesso cercano ispirazione per le loro vacanze dai travel blogger e dalle loro esperienze personali di viaggi nel mondo. Abbiamo trovato in SiVola.it un partner innovativo, che propone viaggi di gruppo ricchi di esperienze e avventure inclusive. Teorema Vacanze è il contenitore adatto per distribuire anche in agenzia le loro proposte".



"La sfida di SiVola+ - aggiunge Pelizzeni - è inserire servizi aggiuntivi per una clientela più esigente, la missione e la filosofia non cambiano, ma per essere più adatti ad un pubblico trade saranno calibrati anche per gli over 45 e pertanto per una capacità di spesa differente".