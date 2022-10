08:03

Come si temeva, la scure dei voucher sta per abbattersi sulla distribuzione. Nonostante i numerosi appelli delle associazioni di categoria, che invocavano una nuova proroga dei termini di validità dei buoni o, in alternativa, l’istituzione di un sistema di finanziamento a tasso zero per restituire ai clienti le somme versate, si è arrivati alle porte della scadenza dei 30 mesi senza una mossa risolutiva. E ora lo spettro dei rimborsi rischia di togliere il sonno alle agenzie. I clienti sono già sul piede di guerra, supportati dalle associazioni dei consumatori.



Lo spettro dei rimborsi

Negli scorsi giorni è passata all’attacco Confconsumatori. L’associazione ha diffuso un comunicato con le modalità da seguire per richiedere il rimborso dei voucher rilasciati nel corso della pandemia per i pacchetti turistici cancellati. In allegato una lettera, che i viaggiatori rimasti a bocca asciutta potranno inviare all’agenzia di viaggi di riferimento per richiedere la restituzione dell’importo integrale versato per l’acquisto del viaggio. “La lettera – ha precisato l’associazione dei consumatori - dovrà essere inviata all'organizzatore del viaggio a cui è stata pagata la somma e che ha emesso il voucher” e “il rimborso – sottolinea l’associazione ai consumatori - dovrà essere integrale, senza nessuna decurtazione a qualsiasi titolo, e dovrà avvenire entro 14 giorni dalla ricezione della richiesta”. Il countdown è iniziato.