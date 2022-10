Primarete, tutti gli strumenti per le agenzie

12:58

Primarete approda a TTG Travel Exeperience. Il network parteciperà alla manifestazione b2b dedicata al turismo organizzato, in scena dal 12 al 14 ottobre all alla Fiera di Rimini, per presentare le novità messe in campo in questi anni per supportare le agenzie.

“Mostreremo i nuovi strumenti digitali per le adv, presenteremo la piattaforma di prenotazione di biglietti aerei Flypoint, quella degli hotel Prenota hotels e Cruisepoint”, anticipa Ivano Zilio, presidente di Primarete.

Durante la tre giorni di Rimini, il network presenterà inoltre la nuova campagna di affiliazione ‘Conosciamoci’ e Zilio parteciperà, in qualità di relatore, all’evento di Fto ‘L’agente di viaggio del presente, l’agente di viaggio del futuro’, in programma il 12 ottobre alle 13.