09:32

“Il mercato travel in Italia si avvicina a diverse velocità ai valori pre-pandemia, complice la voglia di tornare a viaggiare che supera la reticenza per l’incremento dei prezzi”. Lo dicono i dati dell'Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo del PoliMi, che saranno presentati in anteprima domani a TTG Travel Experience, dalle 10.25 nella Main Arena, nel corso del convegno 'Innovazione e collaborazione per un turismo “unbound”: numeri e protagonisti della ripresa', introdotto dal direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista.



Agenzie e tour operator

I numeri elaborati dal PoliMi segnalano che “i tour operator e le agenzie di viaggi stanno recuperando il terreno perduto e nel 2022 si assesteranno rispettivamente su crescite del +106% e +182% rispetto al 2021”.

Ecommerce

Un fondamentale nella ripresa del travel nella Penisola "è svolto dalla componente e-commerce, che fa segnare +32% nel settore ricettivo e +84% in quello dei trasporti rispetto a 12 mesi fa".